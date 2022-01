OnePlus e printre primele companii care au lansat un telefon flagship in 2022 si anume OnePlus 10 Pro . El a sosit deocamdata doar in China, cu ColorOS la bord si ni s-a promis un debut global „in curand”. Azi aflam cand se va intampla acesta in Europa, dar si detalii despre alte telefoane ale companiei, mai precis OnePlus Nord CE 2 si OnePlus Nord N20. Iar lista nu se termina aici, deoarece OnePlus ar pregati si noi smart TV-uri, dar si casti de purtat in jurul gatului, cu design tip neckband si cu ANC. Vor aparea si noi modele tip „buds”. Revenind totusi la telefoane, OnePlus Nord CE 2 va fi…