- Compania One United Properties a obtinut autorizatia de construire si pentru componenta rezidentiala a proiectului One Cotroceni Park, proiect imobiliar cu functiune mixta, aflat in prezent in dezvoltare pe locul fostei platforme Ventilatorul, potrivit unui comunicat remis, luni, AGERPRES. Componenta…

- Noul concept dezvoltat de One United Properties pentru proiectul One Verdi Park a primit autorizația de construire. Dezvoltatorul a renunțat la componenta de birouri a proiectului care va ramane exclusiv rezidențial, dar va include și alte facilitați precum restaurant, magazine sau market. Amplasat…

- Blocul de cinci etaje ridicat pe aleea Nicolae Tonitza din Constanta prinde contur Imobilul a fost autorizat de primarie in 2020Continua lucrarile la blocul de cinci etaje de pe aleea Pictor Nicolae Tonitza, din municipiul Constanta. Investitori sunt Decebal si Maria Tapangea, care au primit autorizatia…

- Primarul comunei Mica, Tiberiu Zelencz a anunțat ca s-a obținut autorizația de construire a proiectului “Inființare sisteme de distribuție rețele de gaze naturale in comuna Mica”. ”Dupa aproape doi ani de munca privind studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, certificatul de urbanism, avize, expertize…

- Consilul Judetean Sibiu anunta ca a fost emis acordul de mediu pentru noul spital judetean si urmeaza obtinerea autorizatiei de construire, anunța news.ro. ”Proiectul Noului Spital Judetean de Urgenta Sibiu a mai trecut de o etapa importanta si anume obtinerea Acordului de Mediu. Un aspect…

- Primaria a emis Autorizatia de Construire pentru Med Life SA Este vorba de transformarea cladirii din centrul municipiului in clinica medicala Valabilitatea documentului este de 12 luni Primaria Constanta a eliberat autorizatia de construire necesara societatii Med Life SA pentru modificarile pe care…

- Primaria municipiului Bistrita anunta organizarea a doua dezbateri publice in data de joi, 11.02.2020, in sala mare de sedinte a Primariei municipiului Bistrita din Piata Centrala nr. 6. Incepand cu ora 16.00 va avea loc dezbaterea publica a Proiectului de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic…