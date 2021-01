One Planet Summit: Marea Britanie va investi 3 miliarde de lire pentru protejarea naturii

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni seara, intr-o alocutiune televizata, revenirea la „lockdown” pe teritoriul Marii Britanii pentru a combate raspandirea noii tulpini a coronavirusului. Aceasta noua masura, la fel de stricta ca aceea pusa in aplicare in primavara, prevede inchiderea scolilor…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a lansat un apel la unitate pentru a reusi aprobarea Acordului post-Brexit în Parlament, în contextul în care liderul de la Londra ar putea avea nevoie de sustinerea opozitiei laburiste, pe fondul criticilor politicienilor eurosceptici din Partidul…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat, sambata, ca Londra și Anglia de sud-est vor intra in a patra etapa de masuri de carantina generala, in contextul creșterii numarului de infecții cu Covid-19 datorate unui nou tip de coronavirus, potrivit Euronews, citat de Digi 24.Persoanele aflate in zonele…

- Regatul Unit și Canada au semnat un acord comercial post-Brexit, care reproduce condițiile de care Marea Britanie a beneficiat ca tara membra UE Regatul Unit si Canada au convenit un acord comercial post-Brexit provizoriu care va intra in vigoare la 1 ianuarie 2021 si va reproduce pe o baza bilaterala…

- Mașinile și furgonetele noi alimentate integral cu benzina și motorina nu vor mai putea fi vandute in Marea Britanie incepand cu 2030, a anunțat premierul Boris Johnson, citat de BBC. Premierul a precizat ca unele mașini hibrid vor fi permise in continuare. Masura face parte din ceea ce prim-ministrul…

- Mașinile și furgonetele noi alimentate integral cu benzina și motorina nu vor mai putea fi vândute în Marea Britanie începând cu 2030, a anunțat premierul Boris Johnson, citat de BBC și Mediafax.Premierul a precizat ca unele mașini hibrid vor fi permise în continuare.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca a avut o convorbire telefonica marți seara cu presedintele ales al SUA, Joe Biden. Cei doi au convenit ca Regatul Unit si Statele Unite trebuie sa fie din nou unite in apararea valorilor lor comune in lume, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Joe Biden…

- Premierul britanic Boris Johnson va stabili vineri abordarea Regatului Unit asupra relatiei post-Brexit cu UE, dupa ce negociatorul sau sef a descris ultimele solicitari ale blocului comunitar in negocierile comerciale drept dezamagitoare si surprinzatoare, relateaza Reuters.Marea Britanie…