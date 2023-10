OMV schimbă strategia și se delimitează de Rusia / Austriecii caută gaze în altă parte Austriecii de la OMV vor sa se delimiteze de partenerii ruși de la Gazprom și sa caute gaze din alte surse. OMV, dependent pana acum de Gazprom, schimba strategia de achiziționare a gazelor, mai ales in condițiile in care ucrainenii de la Naftogaz au anunțat ca nu vor mai permite tranzitul de gaze rusești, peste un an. De unde vor acum sa se aprovizioneze austriecii? Deși șeful OMV nu a facut vreo referire la acest lucru, o sursa de aprovizionare ar putea fi gazele din Marea Neagra, pe care OMV Petrom și Romgaz ar urma sa le exploateze. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

