OMV Petrom şi-a planificat investiţii de 4 miliarde lei în acest an ”Valoarea investitiilor este estimata sa creasca pana la 4 miliarde lei, in functie de climatul investitional (2021: 2,8 miliarde lei). Ne asteptam sa generam un flux de trezorerie extins dupa plata dividendelor de baza pozitiv (2021: 3 miliarde lei). Randament pentru actionari atractiv: cresterea anuala a dividendului de baza cu 5%-10%”, arata OMV Petrom. Cererea de produse petroliere se preconizeaza a fi pe un trend usor crescator; pe baza estimarilor comform carora ”cererea pentru electricitate va fi la un nivel similar cu anul 2021, in timp ce cererea pentru gaze naturale va fi mai mica decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a obtinut un profit net de 2,86 miliarde de lei anul trecut, mai mare cu 122% fata de anul anterior. Veniturile din vanzari au crescut cu 32%, pana la 26 de miliarde de lei.„Rezultatele noastre din 2021 sunt sustinute de un mediu de piata puternic pentru titei, de utilizarea excelenta a activelor…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit vineri in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com.

- Șanse infime ca prețurile la incalzire și gaze sa mai scada vreodata: Ce spun specialiștii Șanse infime ca prețurile la incalzire și gaze sa mai scada vreodata: Ce spun specialiștii Șansele ca prețurile la incalzire și gaze sa mai scada vreodata sunt infime, considera analiștii. Potrivit acestora, redeschiderea…

- Primele cantitați de gaze naturale din Marea Neagra vor veni in 2026 pentru perimetrul deținut de OMV Petrom și Romgaz, iar din perimetrul concesionat de Black Sea Oil & Gas gazele vor veni anul viitor, a declarat lui ministrul Energiei Virgil Popescu. In cazul Black Sea Oil & Gas este vorba de 1 miliard…

- „Primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra vor veni in 2026 pentru perimetrul detinut de OMV Petrom si Romgaz, iar din perimetrul concesionat de Black Sea Oil & Gas gazele vor veni anul viitor”, a declarat ministrul Energiei - Virgil Popescu.Romania deruleaza si un program de crestere a capacitatii…

- „Primele cantitati de gaze naturale din Marea Neagra vor veni in 2026 pentru perimetrul detinut de OMV Petrom si Romgaz, iar din perimetrul concesionat de Black Sea Oil & Gas gazele vor veni anul viitor”, a declarat ministrul Energiei - Virgil Popescu.Romania deruleaza si un program de crestere a capacitatii…

- In plina luna decembrie, cu temperaturi tot mai scazute, inclusiv ziua, și cu spaima ca vom avea de platit facturi uriașe, prețul gazelor naturale a explodat pe Bursa Romana de Marfuri. O șansa uriașa pentru Romania ar fi depozitele de gaze din Marea Neagra. OMW Petrom ar urma sa le exploateze, insa…

- Dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagra ar putea necesita investitii totale de 16 miliarde de euro, a afirmat, luni, Ionut Ciubotaru, vicepresedinte Business Development in cadrul OMV Petrom. El a participat la conferinta Romanian International Gas Conference, organizata de Federatia…