Stiri pe aceeasi tema

- "Autoritatile romane iau in considerare modificarea legislatiei cheie in domeniul titeiului si gazelor naturale (un nou proiect al Legii Offshore, amendamente la OUG 114/2018 si OUG 19/2019, posibilitatea unei reveniri mai rapide la o piata liberalizata a gazelor naturale). Vedem redeschiderea dialogului…

- OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,8 miliarde de lei, in crestere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei, remis, miercuri, AGERPRES. Valoarea vanzarilor consolidate a crescut cu 13% in primele noua luni din 2019,…

- Profitul OMV Petrom a crescut cu 3% in primele noua luni, pana la 2,8 miliarde de lei OMV Petrom a obtinut in primele noua luni ale acestui an un profit net de 2,8 miliarde de lei, in crestere cu 3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Valoarea vânzărilor…

- Valoarea vanzarilor consolidate a crescut cu 13% in primele noua luni din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, pana la 18,2 miliarde de lei, sustinute de vanzari mai mare atat in Downstream Oil, cat si in Downstream Gas.

- ​Toate companiile din energie ar putea fi obligate sa notifice ce Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu cel putin 12 luni înainte, intenția unui de a efectua modificari ale statutului juridic, se arata într-un proiect de ordin al ANRE pus în dezbatere…

- In perioada 18 august - 13 septembrie a.c., politistii Serviciului de Politie ,,Delta Dunarii" au desfasurat actiuni pentru prevenirea si combaterea pescuitului ilegal si a comertului ilicit cu peste si produse din peste. In cadrul activitatilor, s-a actionat pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta…

- Masurile din OUG 19/2019, care a modificat prevederile OUG 114/2018, vor avea un impact negativ asupra rezultatului din exploatare al OMV Petrom, de 40 de milioane de euro, arata raportul semestrial al companiei, publicat miercuri.In același raport, compania reia precizarea ca mediul legislativ…

- OMV Petrom are nevoie de claritate si stabilitate legislativa, a declarat miercuri Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres."Neptun Deep este un proiect extrem de important, este o necesitate pentru Romania, fundamental pentru a asigura securitatea…