“OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, extinde reteaua de reincarcare pentru masinile electrice in Moldova si Serbia, in statiile de distributie a carburantilor Petrom si OMV. Astfel, OMV Petrom devine prima companie de energie din regiune cu o retea de statii electrice in patru tari din Europa de Sud-Est. Infrastructura pentru alimentarea masinilor electrice este dezvoltata impreuna cu parteneri din sectorul mobilitatii electrice. Romania, Bulgaria, Moldova si Serbia vor fi conectate pana la finalul anului 2022 printr-o retea de aproximativ 100 de statii de reincarcare…