- Conducerea OMV a anunțat Guvernul Romaniei ca exploatarea gazelor din Marea Neagra, programata pentru 2027, risca sa nu nu mai fie rentabila pentru austrieci. Dar, in același timp, nici pentru statul roman.Temerile companiei austriece sunt ca, in urmatorii ani, exploatarea ar putea pierde teren in fața…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut, luni, o intrevedere cu o delegatie a OMV Petrom condusa de Alfred Stern, CEO al grupului OMV, in cadrul careia au fost discutii despre perspectivele proiectului de exploatare a gazelor din Marea Neagra, Neptun Deep. Seful Executivului si-a manifestat speranta ca…

- OMV Petrom și Romgaz au anunțat joi dezvoltarea celui mai mare proiect de gaze naturale din Marea Neagra romaneasca, Neptun Deep, care va furniza un volum total de 100 de miliarde de metri cubi de gaz și a carui producție va incepe in 2027. Planul urmeaza sa fie depus la Agenția Naționala pentru Resurse…

- Premierul Marcel Ciolacu saluta intrarea in faza de dezvoltare a celui mai mare proiect de gaze naturale din zona romaneasca a Marii Negre, Neptun Deep. Planul de dezvoltare a zacamintelor Domino si Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep a fost confirmat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale.…

