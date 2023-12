Am crescut un copil, Am sadit mai mulți pomi și copaci. Am zidit mai multe case și am reparat alte citeva, Am donat una și niște proprietați. Am restaurat o biserica. Am promovat foarte mulți ziariști și mulți dintre ei (nu pot spune cit de mare) m-au dezamagit. Am lansat un slogan care a facut cariera (Romani, vi se pregatește ceva!) Am luat citeva premii și am avut parte de injuraturi și amenințari, Am scris un articol care s-a difuzat zeci de milioane de exemplare tiparite, A fost citit pe nenumarate posturi de radio și reprodus pe site-urile marilor televiziuni americane, L-am citit in direct…