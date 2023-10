Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Ianu, 40 de ani, fost fotbalist important in liga din Țara Cantoanelor, a facut un rechizitoriu dur fotbaliștilor și analiștilor sportivi din Romania. A marturisit din Elveția, care i-a devenit casa de doua decenii, de ce nu are de gand sa se intoarca acasa Cristi Ianu, fost golgeter in Elveția,…

- Toamna vine mereu cu vin bun și de acest lucru pare sa profite cațiva din cunoscuții noștri care se bazeaza pe faptul ca celebritatea vinde orice. Ele sunt vedetele noastre care și-au lipit numele pe etichete și incearca sa faca și ceva bani vanzand propriile sortimente de vin. Implicarea lui Cosmin…

- Gala MTV Video Music Awards 2023 a reunit zeci ce celebritați in New Jersey. Vedetele au avut apariții ca scoase din cutie și s-au bucurat de multe aplauze. Taylor Swift și Shakira au obținut numeroase premii pentru cariera lor muzicala.

- Leonardo DiCaprio, Selena Gomez si printul Harry au fost doar o parte din vedetele care au mers pe stadionul BMO, ca sa il vada pe fotbalistul argentinian in partida dintre LAFC si Inter Miami.

- Ieri regina topurilor muzicale, astazi Uni-k este regina TIR-urilor in America. Pe numele sau Cristina Darha, solista care odinioara, lansa succes dupa succes și-a gasit implinirea peste ocean, și in plan privat, și profesional. Surprinzator, nu in mediul artistic, unde a fost una dintre cele mai promovate…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Romania și țarile invecinate cu ea sunt pline de locuri de poveste. Ei bine, acum iți vom prezenta cateva resorturi de lux și plaje frumoase ca in Antalya, dar mult mai aproape de București. Iata care este stațiunea din Bulgaria care atrage și vedetele din…