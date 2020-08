Stiri pe aceeasi tema

- Studiul care rastoarna tot ce se știa pana acum! Oameni de stiinta britanici care analizeaza datele dintr-o aplicatie de urmarire a simptomelor infectiei COVID-19 utilizata pe scara larga au ajuns la concluzia ca exista sase tipuri distincte ale bolii, fiecare caracterizat de un set de simptome, relateaza…

- Pamantul va gazdui 8,8 miliarde de oameni in 2100, cu 2 miliarde mai puțini decat previziunile actuale ale Organizației Națiunilor, potrivit unui studiu major publicat miercuri in jurnalul The Lancet și citat de The Guardian. Populatia lumii va creste de la 7,8 miliarde, cat este in prezent, la 9,7…

- Un nou studiu publicat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) arata ca o femeie asimptomatica infectata cu noul coronavirus a infectat cel puțin 71 de oameni prin folosirea liftului din cladirea unde locuia. Femeia in cauza se intorsese din Statele Unite ale Americii in China in martie.…

- O judecatoare de la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia - instanta unde au fost depistate mai multe cazuri de infectare cu COVID-19, aflata in prezent in spital, unde sunt internati si sotul sau si unul dintre copii, ii indeamna pe oameni sa respecte ceea ce recomanda specialistii si autoritatile din…

- Rusia a inceput miercuri studiile clinice ale primelor sale doua prototipuri de vaccinuri impotriva noului coronavirus, pe doua grupuri de 38 de voluntari fiecare, relateaza AFP. "Studiul clinic al vaccinurilor impotriva COVID-19 a inceput pe 17 iunie", a declarat Ministerul Sanatatii rus. Ministerul…

- Mai multe mii de oameni au protestat sambata seara in Piata Rabin din Tel Aviv fata de planul prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a anexa parti din Cisiordania, teritoriu pe care palestinienii il doresc pentru a-si intemeia un stat.

- Peste 200 de milioane de persoane din Africa ar putea fi infectate cu noul coronavirus pe parcursul primului an al pandemiei de COVID-19, cele mai multe dintre ele prezentand putine simptome sau fiind asimptomatice, insa pana la 190.000 de pacienti de pe acest continent ar putea sa moara din cauza…