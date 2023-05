Nikolai Patrusev, secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, a acuzat vineri Statele Unite ca si-au coordonat actiunile cu Ucraina pentru atentate teroriste cu scopul de a submina stabilitatea Rusiei, transmite agentia oficiala de presa TASS, preluata de Reuters. In august anul trecut, a fost ucisa cu o bomba instalata intr-un automobil Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, filosof nationalist cunoscut si influent in randul rusilor. In octombrie, a fost atacat si avariat podul care leaga peninsula ucraineana Crimeea, anexata de Rusia in 2014, de teritoriul rus. In aprilie anul acesta,…