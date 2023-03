Omul de afaceri din Pitești, găsit mort în casă, a fost ucis chiar de fiul său Omul de afaceri din Pitești, gasit mort in propria casa, ar fi fost ucis chiar de catre fiul sau in varsta de 16 ani. Surse din ancheta susțin ca adolescentul, reținut vineri seara, a recunoscut ca și-ar fi ucis tatal duminica trecuta. Cornel Diaconescu, in varsta de 78 de ani, a fost lovit și injunghiat de mai multe ori și a fost lasat sa agonizeze cel puțin 24 de ore, dupa ce a fost acoperit cu mai multe haine. Barbatul era proprietarul unei companii care se ocupa cu repararea echipamentelor de comunicații mobile, cu afaceri de peste doua milioane de lei. Acesta traia singur intr-o vila cu doua… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

