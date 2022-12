Omul de afaceri brașovean Ioan Neculaie scapă iar de închisoare Omul de afaceri Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brasov, scapa iar din inchisoare datorita avocaților. Dupa ce a fost condamnat de Curtea de Apel Brasov la 2 ani si 2 luni de inchisoare, afaceristul a gasit o portița de salvare și de data aceasta, deoarece magistrații au admis cererea de contestatie in anulare a deciziei Curtii de Apel. Se intampla la aproape un an dupa ce prima decizie a instantei a fost confirmata de o a doua instanta. In ianuarie 2022, afaceristul in varsta de 65 ani, era condamnat la inchisoare cu executare, potrivit BZB.ro. Problemele lui Neculaie, care a mai ajuns și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

