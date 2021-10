Omul care a scris Don Quijote

Stiri pe aceeasi tema

- Celebra opera „Orașul mort” (Die tote Stadt) de Erich Wolfgang Korngold, compozitor austriac considerat un copil-minune, asemenea lui Mozart, este prezentata in aceasta seara, pentru prima oara in Romania, pe scena Festivalul Enescu, in interpretarea Orchestrei Filarmonicii George Enescu. Alaturi de…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai rapida creștere din Europa, anunța astazi introducerea a doua noi rute din Romania catre Spania și Belgia. Romanii pot calatori de acum de la Iași catre Madrid, Spania, in zilele de joi și duminica, incepand cu 2 decembrie. Iar un alt zbor va pleca din Suceava catre…

- In cea de a doua zi a celebrarilor dedicate hramului de la Cacica, Sfanta Liturghie in limba polona a avut loc la ora 9:15 in biserica la care au participat membrii comunitații poloneze din localitațile: Solonețu Nou, Pleșa, Poiana Micului, Moara, Paltinoasa, Runc, Racova, Vicșani, Gura Humorului, …

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Preafericitul Parinte Daniel, a sosit la Manastirea Putna alaturi de Inaltpreasfințitul Parinte Teofan, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, Inaltpreasfințitul Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, și Preasfințitul Veniamin, Episcop al Basarabiei…

- Președintele USR-PLUS Suceava, senatorul Gheorghița Mindruța, a transmis, printr-un comunicat, ca Organizația partidului este un susținator al revoluției bunei guvernari, iar acțiunile aleșilor USR-PLUS trebuie sa fie consecvente cu acest deziderat. El a facut precizarea dupa ce, aseara, Biroul Județean…

- Un barbat de 20 ani, din comuna Șaru Dornei, județul Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 174 Dorna Arini, din direcția Vatra Dornei catre Șaru Dornei, ajungand la intersecția cu DC Arini a intrat in coliziune cu autoturismul condus de o localnica. In urma accidentului a rezultat ranirea…

- FOTO ȘTIREA TA | „Ștrandul” din Alba Iulia : lucrari de curațenie și intreținere la fantana arteziana din Parcul Unirii FOTO ȘTIREA TA | „Ștrandul” din Alba Iulia : lucrari de curațenie și intreținere la fantana arteziana din Parcul Unirii „Joi, „ștrandul” din Alba Iulia, a avut parte de lucrari de…

- Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrarile de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate Un pas spre ȘTRANDUL mult așteptat : lucrarile de investiții pe strada Alcala de Henares, din Alba Iulia, au fost demarate „Am inceput lucrarile de investiții pe strada Alcala de…