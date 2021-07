OMS trage semnalul de alarmă. Riscul unui nou val este tot mai MARE Organizatia Mondiala a Sanatatii trage un semnal de alarma. Sursa citata precizeaza ca numarul contaminarilor cu SARS-CoV-2 a crescut cu 10% in ultima saptamana in Europa, dupa doua luni de declin, iar riscul aparitiei unui nou val este tot mai mare. Anunțul a fost facut de directorul regional, Hans Kluge, care a spus ca riscul este accentuat de campaniile lente de vaccinare, de noile variante ale coronavirusului si de reluarea activitatilor sociale. La randul ei, Catherine Smallwood, reprezentant OMS , a cerut oraselor care gazduiesc meciuri din campionat sa faca mai multe pentru a monitoriza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

