Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a suspendat procesul de aprobare pentru vaccinul rusesc anti-COVID-19, Sputnik V. Serul nu a indeplinit standardele necesare. Organizația Mondiala a Sanatații susține ca a intarziat aprobarea serului pana in momentul in care se va putea efectua o noua inspecție la una dintre fabricile in care a fost produs Sputnik V. Potrivit cercetarilor publicate in jurnalul medical The Lancet, vaccinul are 91,6% eficacitate impotriva coronavirusului, informeaza Euronews. OMS isi exprimase anterior ingrijorarea cu privire la posibila contaminare incrucișata si insuficienta…