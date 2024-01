OMS scapă porumbelul. Tehnologia vaccinului ARN mesager a dat rateuri Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) cere extinderea utilizarii tehnologiei ARN mesager pentru tratarea mai multor boli transmisibile și netransmisibile. In același timp, organizația cere insa vaccinuri mai stabile la temperatura, o durata de protecție mai mare și o eficacitate impotriva unei game variate de tulpini și variante. Pe de alta parte, OMS a subliniat importanța […] The post OMS scapa porumbelul. Tehnologia vaccinului ARN mesager a dat rateuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

