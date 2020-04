Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea OMS lauda modelul aplicat de Suedia in lupta impotriva pandemiei, in ciuda faptului ca tara inregistreaza peste 20.000 de infecții și aproape 2.500 de decese Organizația Mondiala a Sanatații pare ca s-a sucit, laudand recent modelul aplicat de Suedia, care a refuzat sa iși puna pe butuci…

- Cercetatorii analizeaza datele din intreaga lume pentru a compara masurile de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2 luate de sute de guverne, scrie revista Nature, in ediția de miercuri. Informațiile sunt stranse intr-o platforma care va fi pusa la dispoziția Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) de…

- Un potential medicament antiviral al companiei Gilead Sciences a inregistrat rezultate negative in primele teste clinice aleatorii, arata un document obtinut de Financial Times dupa publicarea accidentala de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), dar firma medicala contesta informatiile. Conform…

- Organizația Mondiala a Sanatații a spus ca toate dovezile disponibile sugereaza ca noul coronavirus are ca origine liliacul și nu o manipulare a sa sau realizarea lui intr-un laborator din China, așa cum a acuzat SUA, relateaza The Guardian. Precizarea vine dupa ce președintele american Donald Trump…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat marti ca ridicarea oricaror restrictii impuse pentru stavilirea transmiterii noului coronavirus trebuie sa fie graduala, intrucat daca interdictiile vor fi relaxate prea curand, va exista o recrudescenta a infectarilor, informeaza Reuters, conform agerpres.ro.…

- Nelu Tataru, secretarul de stat propus ministru al Sanatații in locul lui Victor Costache, este medic chirurg și a fost managerul Spitalului din Huși, unde a profesat, pana anul trecut. Tataru a fost senator, incepand din 2012, și președintele organizației PNL Vaslui. Conform presei locale din Vaslui,…

- Premierul Ludovic Orban il propune pe Nelu Tataru ministru al Sanatații, in locul lui Victor Costache. “Regret demisia domnului ministru, dar pe de alta parte, o ințeleg”, a declarat prim-ministrul, referitor la demisia lui Costache. El a mai spus ca in cele cinci luni in care a facut parte din Guvern,…

- Ioana Theodoru La mai bine de 7 ore de la momentul la care ii respira in ceafa “contactului asimptomatic” Ludovic Orban – pe care l-a insoțit la conferința de presa in care anunța ca se izoleaza, și el, și miniștrii, dupa ce au intrat in contact cu senatorul Vergil Chițac, depistat cu noul tip de The…