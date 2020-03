Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) coordoneaza testarile mai multor posibile medicatii pentru maladia COVID-19 provocata de noul coronavirus, a anuntat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cursul unei conferinte de presa online miercuri la Geneva, in timp ce numarul pe plan…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat coronavirusul drept pandemie! Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat ca numarul de cazuri raportate in lume, cu excepția Chinei, s-a marit de 13 ori in ultimele doua saptamani. El a spus ca este ingrijorat de lipsa de reacție…

- Organizația Mondiala a Sanatații transmite statelor lumii ca infecțiile cu coronavirus pot fi limitate daca guvernele tuturor țarilor iau masuri fundamentale de sanatate publica, printre care testarea tuturor persoanelor suspecte, protejarea instalatiilor sanitare și a altor zone vitale in care se iau…

- Dupa ce s-au inregistrat cazuri de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) in aproape toate țarile lumii, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a stabilit miercuri, ca situația generata este pandemie. Potrivit OMS, o pandemie este raspandirea la nivel mondial a unei noi boli și apare atunci cand un…

- ,,Focarul global de coronavirus a ajuns acum la nivelul unei pandemii globale. OMS a evaluat acest focar 24 de ore din 24 si suntem profund preocupati atat de nivelurile alarmante de raspandire, si de gravitate, cat si de nivelurile alarmante de inactiune”, a afirmat directorul Organizatiei Mondiale…

- Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.200. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai vazut…

- Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara - "2019-nCoV" - decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel incat sa fie "usor de pronuntat", fara a face referire la o anumita tara sau populatie, spun cei de la Organizația Mondala a Sanatații."Este important…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…