Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2 milioane de chinezi au semnat o scrisoare deschisa catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) in care se cere deschiderea unei investigatii asupra rolului laboratorului Fort Detrick din Statele Unite in originea pandemiei de COVID-19.

- Noul prag arata ca numarul deceselor inregistrate asociate COVID-19 a crescut de la trei la patru milioane in mai putin de trei luni.Circa 185 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel mondial, potrivit datelor publicate.Cu toate acestea, expertii considera…

- Africa are nevoie urgent de 20 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca pentru a se asigura ca toate persoanele care au primit o prima doza pot face rapelul in intervalul recomandat de opt pana la 12 saptamani, a declarat joi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…

- Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, medicul Alexandru Rafila, a decarat ca cel mai probabil se va repeta scenariul de anul trecut, cand in vara au scazut mult cazurile de COVID-19. Acesta nu exclude ca din toamna sa avem un nou val al pandemiei, insa mai mic, datorat vaccinarii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat vineri ca se pare ca numarul deceselor din cauza COVID-19 este de trei ori mai mare decat cifrele oficiale. Cifra totala a deceselor din cauza COVID-19 inregistrata oficial este de 3,4 milioane. Dar OMS sustine ca cifra reala ar putea fi intre 6 si 8…

- Estimarile preliminare arata ca numarul total de decese in lume asociate Covid-19 in 2020 se ridica la cel puțin 3 milioane, cu 1,2 milioane mai mare decat cifrele oficiale raportate de țari Organizației Mondiale a Sanatații, informeaza mid-day.com, citata de Digi 24.OMS a informat ca pana la 31 decembrie…

- Binatul mortilor din cauza covid-19 in lume este de doua-trei ori mai mare, de la aparitia primelor cazuri in China, la sfarsitul lui 2019, estimeaza vineri Organizatia Mondiala a Sanatalii (OMS) in raportul anual al statisticilor sanitare mondiale, relateaza AFP. Covid-19 a ucis in 2020 cel…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere statelor G7 sa finanțeze vaccinarea impotriva coronavirusului la nivel global, intr-un efort de accelerare a imunizarii in toata lumea. Seful OMS a lansat un apel catre tarile cele mai bogate din lume, SUA, Japonia, Germania, Franta, Marea Britanie, Canada si Italia…