OMS îngrijorată de accelerarea epidemiei de Covid-19 în Africa Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-a exprimat luni ''ingrijorarea'' cu privire la ''accelerarea'' epidemiei de COVID-19 pe continentul african, care pana in prezent nu a inregistrat o astfel de situatie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: Ex-director IML, Vladimir Beliș, atrage atenția: Autopsia in cazul COVID-19 ar trebui sa fie obligatorie din doua motive ''Sunt foarte ingrijorat de faptul ca incepem sa constatam o accelerare a cazurilor in Africa si trebuie sa luam cu totii aceasta foarte in serios si sa manifestam solidaritate'' fata de tarile in cauza, a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

