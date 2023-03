Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19 va fi in curand comparabil cu pericolul gripei sezoniere, a afirmat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care spera sa diminueze anual nivelul sau de alerta maximala, informeaza AFP.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a solicitat Washingtonului sa comunice informatiile pe care le detine in legatura cu originea pandemiei de COVID-19.OMS a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), s-a angajat personal, miercuri, sa faca totul pentru a obține un raspuns privind originile Covid-19, dezmințind cu fermitate informațiile potrivit carora OMS ar fi renunțat la acest demers, transmite AFP. ”Este…

- Un semnal de alarma in privința riscului de transmitere al gripei aviare la om a fost transmis de președintele Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Oficialul atrage atenția asupra posibilitații creșterii riscului de transmitere la specia umana, odata cu deversarea recenta…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a cerut Chinei ca datele privitoare la Covid-19 sa fie sigure și acestea sa fie transmise ”mai rapid, regulat ”. De cateva saptamani, China se confrunta cu cel mai puternic val Covid-19, spitalele și crematoriile fiind copleșite. Dar comisia naționala chineza…