OMS crede că interdicţiile de călătorie nu vor împiedica răspândirea Omicron Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca interdictiile generale de calatorie nu vor impiedica raspandirea noii variante Omicron a coronavirusului, cerand tarilor sa adopte o abordare bazata pe o evaluare a riscurilor, relateaza AFP . ''Interdictiile generale de calatorie nu vor impiedica raspandirea internationala si sunt o povara grea asupra vietilor si mijloacelor de subzistenta. ''In plus, ele pot avea un impact negativ asupra eforturilor globale de sanatate in timpul unei pandemii, descurajand tarile sa semnaleze si sa faca schimb de date epidemiologice si de secventiere'',… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

