”Sezonul sarbatorilor este un moment de destindere si de celebrare, dar nu trebuie sa ne relaxam vigilenta. Sarbatoarea se poate transforma foarte repede in doliu daca nu luam masurile bune”, a adaugat Ghebreyesus, citat de Agerpres. Directorul OMS a recomandat ca cei care locuiesc in regiuni cu rate ridicate de infectare sa ”iși examineze atent” planurile de sarbatori pentru a garanta securitatea tuturor. ”Acesta ar putea fi cel mai frumos cadou pe care vi-l puteti face - cadoul sanatatii, vietii, iubirii, bucuriei si sperantei”, a mai spus liderul organizației. Ghebreyesus a anunțat ca, in ultima…