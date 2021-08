Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile globale de COVID-19 inregistrate de la inceperea pandemiei au depasit in acest sfarsit de saptamana 200 de milioane de contagieri, desi curba noilor infectii se stabilizeaza, fara sa fi atins recordurile valului de coronavirus din luna aprilie, relateaza duminica EFE.

- Peste patru milioane de persoane au murit dupa ce au contractat noul coronavirus la nivel mondial de la izbucnirea pandemiei de COVID-19, potrivit unui bilant actualizat publicat miercuri de Universitatea Johns Hopkins, relateaza dpa, preluate de Agerpres.

- Indonezia a depasit luni pragul de doua milioane de cazuri de covid-19, in contextul in care in aceasta tara din Asia de Sud-Est accelereaza un nou val de contaminari, iar spitalele sunt aproape pline, alimentand temeri cu privire la o scapare de sub control a epidemiei, relateaza AFP. Bilantul…