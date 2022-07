Stiri pe aceeasi tema

- Desi vaccinarile impotriva noului coronavirus au redus semnificativ numarul spitalizarilor si pe cel al deceselor, cazurile de COVID-19 sunt din nou in crestere la nivel global, informeaza DPA. Peste 4,1 milioane de cazuri au fost raportate global saptamana trecuta, in crestere cu 18%, potrivit Organizatiei…

- Numarul noilor infectari cu coronavirus a crescut cu 18- saptamana trecuta, 4,1 milioane fiind raportate global, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), citata de Associated Press. Agentia pentru sanatate a ONU a scris in ultimul raport saptamanal privind pandemia ca numarul deceselor din lume…

- Pandemia COVID-19 „cu siguranța nu s-a incheiat”, a avertizat duminica șeful Organizației Mondiale a Sanatații, in ciuda scaderii numarului de cazuri raportate de la varful valului omicron . El a spus guvernelor ca „coboram garda pe riscul nostru”, potrivit APNews. Directorul general al agenției de…

- Renunțarea la abordarea zero-COVID, pe care China a avut-o inca de la inceputul pandemiei de coronavirus, ar putea declanșa un tsunami al deceselor in aceasta țara, potrivit unui studiu care ia in calcul rata scazuta de vaccinare in randul varstnicilor, relateaza The Guardian.Guvernul chinez ramane…

- Politica "zero COVID-19" sustinuta la cele mai inalte niveluri de oficialii din China pentru a incerca sa combata pandemia de coronavirus "nu este sustenabila", a declarat marti directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a dezvaluit ca a discutat…

- Pana la sfarșitul anului 2021, pandemia de Covid-19 a provocat intre 13 și 17 milioane de decese, un numar mult mai mare comparativ cu datele oficiale, potrivit unei noi estimari a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) publicata joi. Noile estimari ale OMS arata ca bilanțul total asociat direct sau…

- Schimbarea vine pe fondul unei scaderi treptate a numarului de cazuri si a unei scaderi a numarului de decese legate de Covid-19, datorita raspandirii variantei mai putin virulente Omicron si imunizarii a peste 70% din populatia UE, cu jumatate din populatie primind si o injectie de rapel. ”Aceasta…

- OMS a decis menținerea COVID-19 ca pandemie, "deoarece nu este momentul sa lasam garda jos", ci tarile trebuie sa continue sa se pregateasca pentru a face fata unui asemenea tip de criza, relateaza EFE, potrivit agerpres.ro.Directorul general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Comitetul de…