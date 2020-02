OMS anunta o penurie mondiala de echipament de protectie individuala in toiul epidemiei de coronavirus

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat vineri ca o penurie mondiala de echipament de protectie este in curs, in contextul in care epidemia noului coronavirus chinez continua, cu 630 de decese confirmate si peste 30.000 de persoane bolnave.



"Lumea se confrunta cu o lipsa cronica de echiamente de protectie individuala", a declarat directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus intr-o reuniune a Organizatiei la Geneva.



Tedros Adhanom Ghebreyesus a anuntat ca urmeaza sa discute cu reprezentanti ai lantului de aprovizionare in vederea unei solutionari a "nodurilor" din productie,…