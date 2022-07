OMS, anunț alarmant despre evoluția Covid-19. Ce se poate întâmpla începând din toamnă Au trecut doar cateva luni de cand in numeroase țari s-a renunțat definitiv la toate restricțiile Covid-19. Ei bine, o perioada buna de timp nu s-au mai inregistrat absolut deloc cazuri, insa acum au inceput sa se inmulțeasca semnificativ de la o zi la alta. Iata ce anunț alarmant a facut Organizația Mondiala a Sanatații, dar și ce se poate intampla in toamna! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

