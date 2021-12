Omicron se răspândește masiv! Primele cazuri de infectare la persoane care nu au călătorit în afara țării lor Noua varianta a COVID care provoaca panica a aparut acum și la persoane care nu au calatorit in afara țarii lor. Autoritațile regionale din Madrid au anunțat un astfel de caz și au precizat ca investigheaza inca doua cazuri similare. Autoritațile americane au descoperit tulpina la o persoana infectata din Hawaii, care nu calatorise recent nicaieri. Iar in Australia, Omicron a fost depistat un elev, care nu a calatorit și nu a intrat in contact cu persoane venite din afara țarii. Aceste cazuri arata ca varianta a inceput deja sa circule la nivel local. Cel mai recent caz a fost depistat in Australia.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

