- Un caz de rujeola a fost inregistrat la un copil cu varsta de 5 luni din municipiul Chișinau, fiind confirmat in rezultatul analizelor efectuate in Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sanatate Publica, informeaza reprezentanții Agenției.

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica informeaza despre confirmarea, prin diagnostic de laborator, a unui caz de rujeola la o persoana cu virsta de 17 ani, din orașul Ialoveni. In rezultatul anchetei epidemiologice, s-a stabilit ca boala a inceput acut la 30 ianuarie, cu febra inalta, tuse, rinoree,…

- La data de 6 februarie 2024, in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia 3 Politie au observat, pe strada Dezrobirii, o persoana cu un comportament suspect. La data de 6 februarie 2024, in jurul orei 1.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta Sectia…

- Institutul National de Sanatate Publica a informat marti ca, in perioada 1 ianuarie 2023 – 28 ianuarie 2024, s-au confirmat 4.205 cazuri de rujeola, inregistrandu-se si sase decese. In ultima saptamana, s-au inregistrat 459 de cazuri noi si doua decese. Potrivit INSP, unul din cele doua decese inregistrate…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica anunța ca monitorizeaza situația epidemiologica prin rujeola, fiecare caz suspect fiind raportat și supus investigațiilor de laborator. Astfel, in rezultatul analizelor efectuate in Laboratorul ANSP, instituția menționeaza ca nu s-a confirmat prezența infecției…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) monitorizeaza situația epidemiologica prin rujeola in Republica Moldova, fiecare caz suspect fiind raportat și supus investigațiilor de laborator. Astfel, in rezultatul analizelor efectuate in Laboratorul ANSP, nu s-a confirmat prezența infecției cu virusul…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) a anunțat astazi ca a fost confirmat de laborator un caz de rujeola la un copil in virsta de 8 ani din raionul Orhei, Solicitata de agenție, șefa Serviciului informare și comunicare al ANSP, Olesea Croitor, a precizat ca la agenție sint inregistrate și…

- Situația epidemiologica prin infecțiile imuno-dirijabile și masurile de prevenire, au fost discutate de viceprimarul capitalei, Angela Cutasevici, cu directorii de instituții generale de invațamint din municipiul Chișinau și responsabilii din cadrul Centrului de Sanatate Publica. Necesitatea abordarii…