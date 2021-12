Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anuntat luni seara anularea festivitatilor prevazute in capitala Marii Britanii de Anul Nou, ca urmare acresterii drastice a cazurilor de infectare cu Omicron, transmite AFP. „Cu infectiile de COVID-19 la niveluri record in orasul nostru si in Marea Britanie, sunt hotarat…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, a anuntat luni seara anularea festivitatilor planificate in capitala Marii Britanii de Anul Nou, in contextul cresterii drastice a cazurilor COVID cu tulpina extrem de contagioasa Omicron, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Primarul londonez Sadiq Khan a precizat,…

- Primarul laburist al Londrei, Sadiq Khan, a anuntat luni seara anularea festivitatilor prevazute in capitala Marii Britanii de Anul Nou, in fata cresterii drastice a cazurilor variantei extrem de contagioase Omicron, scrie AFP preluat de agerpres. "Cu infectiile de COVID-19 la niveluri record in…

- Olanda va intra in lockdown incepand de duminica, pentru perioada sarbatorilor, in incercarea de a opri al cincilea val de COVID-19 si raspandirea puternica a variantei Omicron a coronavirusului, a anuntat sambata premierul Mark Rutte. „Sunt intr-o stare de spirit proasta. Ca sa rezum intr-o propozitie,…

- Profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group, considera ca este "extrem de improbabil" ca noua varianta Omicron sa se raspandeasca masiv in randul populatiei deja vaccinate, "asa cum am vazut ca s-a intamplat anul trecut" cu varianta Delta.Dar, daca se va intampla acest lucru, "va fi posibil…

- Celebrul spectacol de artificii de pe malurile Tamisei nu va avea loc nici de data aceasta la trecerea dintre ani, a anunțat marți, Primaria Londrei, potrivit publicației The Sun și AFP, citata de News.ro . Este pentru al doilea an la rand cand focurile de artificii de Anul Nou sunt anulate din cauza…

- Focurile de artificii de la sfârsitul anului, la Londra, organizate în mod traditional pe malul Tamisei, au fost anulate al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei covid-19, a anuntat marti primaria capitalei britanice, relateaza AFP.”Din cauza incertitudinii cauzate de pandemia…

- Focurile de artificii de la trecerea dintre ani, la Londra, organizate in mod traditional pe malul Tamisei, au fost anulate pentru al doilea an consecutiv, din cauza pandemiei Covid-19, a anuntat marti primaria capitalei britanice, informeaza News.ro . ”Din cauza incertitudinii cauzate de pandemia covid-19,…