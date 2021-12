Stiri pe aceeasi tema

- China a detectat primul caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV2, considerata mai contagioasa decat tulpinile anterioare. Aceasta, in condițiile in care țara se pregatește pentru Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, relateaza CNN.

- China a raportat primul caz cu Omicron in orasul Tianjin din nordul tarii, in timp ce provincia de est a tarii, Zhejiang, se lupta cu o crestere a noilor infectii cu varianta Delta in ultimele saptamani, scrie The Guardian, potrivit news.ro. Autoritatile chineze au raportat ca acest caz a…

- Autoritatile germane au anuntat duminica al treilea caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, un caz anuntat anterior ca fiind suspect si confirmat la o persoana sosita pe 21 noiembrie la Frankfurt cu un zbor din Africa de Sud, relateaza AFP. Aceasta persoana, vaccinata cu schema completa…

- Este vorba despre o persoana intoarsa recent din Africa de Sud, au anuntat sambata autoritatile regionale din landul Hessa, potrivit AFP.Varianta Omicron a coronavirusului a ajuns probabil si pe teritoriul Germaniei, a anuntat sambata, 27 noiembrie, ministrul afacerilor sociale din landul Hesse. Este…

- Aeroporturile din capitala Beijing au anulat vineri sute de zboruri, iar conditiile de calatorie au fost inasprite in toata China pentru a stopa aparitia unor focare sporadice de COVID-19, relateaza AFP, citata de Agerpres. China, unde coronavirusul a aparut pentru prima data la sfarsitul anului 2019,…

- Maratonul de la Wuhan, care ar fi trebuit sa aiba loc duminica, a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus, cu aproape 100 de zile inainte de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, informeaza AFP. Duminica, autoritatile chineze au raportat 26 de noi cazuri de infectare cu covid-19. Autoritatile…