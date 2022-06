Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania sustine noul pachet de sanctiuni impotriva Rusiei, punctand ca va insista ca in textul declaratiei Consiliului European sa fie cuprinsa o clauza de solidaritate, transmite trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia. „Discutam despre Ucraina…

- Rusia se concentreaza acum asupra razboiului si va fi de acord cu o incetare a focului doar atunci cand va fi la un pas de infrangere in razboiul impotriva Ucrainei, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, potrivit Ukrinform. "Suntem de acord ca o incetare a focului este necesara,…

- ”Comunitatea internationala trebuie sa fie pregatita sa foloseasca sanctiunile preventiv, nu doar sa raspunda” amenintarilor din viitor, a transmis Zelenski liderilor mondiali si de afaceri prezenti. El a argumentat ca daca aceste sanctiuni ar fi fost dinainte in vigoare, Rusia nu ar fi putut invada…

- Un sondaj Eurobarometru Flash realizat in toate statele membre ale UE arata un larg consens in randul cetațenilor UE in favoarea raspunsului Uniunii la invadarea Ucrainei de catre Rusia. In ce-i privește pe romani, 63% dintre ei sunt mulțumiți de cum a reacționat UE. Fii la curent cu cele…

- Blocajele sunt percepute ca fiind una dintre cauzele preturilor ridicate la alimente, care au atins un nivel record in martie, ca urmare a invaziei Ucrainei de catre Rusia, inainte de a scadea putin in aprilie, a precizat, vineri, Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite (FAO).…

- Parlamentul European și-a exprimat indignarea fața de atrocitațile comise de catre forțele armate ruse in Ucraina și solicita ca autorii crimelor de razboi sa fie trași la raspundere. Mai mult, cu o larga majoritate, europarlamentarii au votat pentru a cere sporirea masurilor punitive impotriva regimului…

- Economiștii și investitorii se tem ca globalizarea ar putea fi atins apogeul dupa 30 de ani de creștere. Ar urma o fragmentare a comerțului. Unii chiar prevad ca volumele de tranzacționare ar putea suferi o inversare brusca pe masura ce disputele dintre națiunile lider se intensifica dupa invadarea…

- Rusia a admis marti ca Ucraina are dreptul suveran de a decide convocarea unui referendum asupra unui posibil compromis intre cele doua tari pentru incheierea razboiului declansat de invazia rusa pe 24 februarie, referendum sugerat anterior de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.