- Soția lui Alexei Navalnii i-a adus un omagiu disidentului rus, in timp ce acesta era inmormantat intr-un cimitir din Moscova, la doua saptamani dupa ce penitenciarul rus a anunțat ca a murit subit in colonia penala „Lupul Polar”. Iulia Navalnaia, care nu a participat la inmormantarea soțului ei deoarece…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat vineri noile sanctiuni ale SUA impotriva Marinei Tauber, membra a partidului prorus Sor, si a acuzat-o de tentative de subminare a democratiei, informeaza Reuters. Tauber a condus protestele stradale impotriva guvernului proeuropean al Republicii…

- Kremlinul a respins marți acuzațiile vaduvei lui Alexei Navalnii, potrivit careia soțul sau a murit in inchisoare la ordinul lui Vladimir Putin, calificandu-le drept „grosiere și total nefondate impotriva șefului statului rus”. Dat fiind insa ca Iulia Navalnaia este vaduva de doar cateva zile, nu voi…

- Liudmila Navalnaia, mama principalului opozant al al lui Vladimir Putin, a facut marți un apel direct catre președintele rus prin care ii cere sa-i predea trupul fiului sau pentru a putea fi inmormantat, relateza The Moscow Times.„Fac un apel la tine, Vladimir Putin, decizia depinde doar de tine. Lasa-ma…

- Deși trecusera doi ani de cand Iulia Navalnaia isi vazuse ultima data sotul, opozantul rus Aleksei Navalnii, ea a ales sa vorbeasca vineri la Munchen, imediat dupa ce a aparut vestea mortii acestuia in inchisoare. Cu lacrimi in ochi și respirand adanc, Iulia a impartasit lungul si durerosul drum al…

- Sute de oameni, multi dintre ei emigranti rusi, s-au adunat vineri seara in intreaga Europa si in SUA, adesea in fata ambasadelor ruse, pentru a aduce un omagiu adversarului numarul unu al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a carui moarte in inchisoare a fost anuntata in aceeasi zi de Moscova, informeaza…

- Luand cuvantul la un eveniment desfasurat la Minsk, Lukasenko a susținut ca cei arestati „s-au tarat peste granita transportand explozibil pentru a comite sabotaje in principal in Rusia si Belarus”, relateaza Reuters preluat de HotNews.ro.El nu a precizat cate persoane au fost arestate in operatiunea…

- Directia principala de informatii a Ministerului ucrainean al Apararii (GUR) a admis din nou marti posibilitatea ca Rusia sa-i fi utilizat drept scuturi umane pe cei 65 de prizonieri de razboi ucraineni care, potrivit versiunii Kremlinului, si-au pierdut viata in urma prabusirii avionului rusesc Il-76…