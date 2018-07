Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre frantuzoaicele care au luptat pentru drepturile femeilor si care a supravietuit Holocaustului se va odihni pe veci in Pantheon, monumentul parizian in care sunt inhumate personalitati marcante ale culturii si societatii franceze. Fost ministru al Sanatatii si prima femeie președinte al Parlamentului…

- In vreme ce Grupul Bilderberg discuta despre comunicare in epoca „post-adevar”, establishmentul european incepe razboiul cu mass-media de pe internet. Marea Britanie l-a aruncat in inchisoare pe activistul de dreapta Tommy Robinson, iar in Franța, președintele Macron pregatește o lege care sa interzica…

- Fosta presedinta a Parlamentului European, Nicole Fontaine, a incetat din viata joi, la varsta de 76 de ani, a anuntat vineri fostul ministru francez, Dominique Bussereau, transmite AFP. Nicole Fontaine, de profesie avocat si cu o orientare politica de centru, a fost initial responsabila…

- „Vedem in alte tari, in SUA, de exemplu, ca tendinta este de a reduce numarul de spitale pentru ca cele ramase sa ajunga la un maxim de specializare. Spitalele de talie medie sunt pe cale de disparitie. Cele mici sunt in continuare foarte utile pentru probleme punctuale. In ultimii 30 de ani, in SUA…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, pe ministrul pentru Europa si Afaceri Externe al Republicii Franceze, Jean-Yves Le Drian, context in care a punctat importanta pe care Romania o acorda aderarii la spatiul Schengen si speranta ca Franta va sprijini o decizie in acest sens. "Presedintele…