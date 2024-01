Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, doua romance au fost ucise cu sange rece in Italia. Primarul orașului in care locuiau Delia și Maria a facut un gest emoționant, prin care a dat dovada de solidaritate și iși exprima regretul fața de crima ingrozitoare.

- Principalul suspect in cazul dublei crime din Italia este un roman in varsta de 24 de ani. Ies la iveala noi informații in acest caz. Ce ar fi facut individul inainte sa le ucida pe Maria și Delia.

- Maria și Delia, doua romance care erau prietene bune și care munceau in Italia, au fost gasite moarte, in noaptea de joi spre vineri, in case diferite, dar care se aflau la doar 200 de metri distanta, in oraselul italian Naro din provincia Agrigento, Sicilia. Cadavrul uneia dintre victime ar fi carbonizat.…

- Doua femei au fost gasite moarte in condiții suspecte, in Italia. Cele doua romance au fost gasite la distanța de cateva sute de metri una de alta. Citește și: Lavinia Bughiu a fost condamnata la inchisoare. Daune morale de peste 12.000 euro Doua femei, care ar fi romance, au fost gasite moarte, in…

- O ancheta de amploare a fost declanșata in Italia, dupa ce doua femei de origine romana au fost descoperite decedate in circumstanțe tragice, la scurt timp și la o mica distanța una de cealalta. Autoritațile suspecteaza ca cele doua decese ar putea avea o

- Ele sunt Delia și Maria, romancele gasite moarte in Italia. Cele doua femei erau prietene foarte bune. Conform opiniei polițiștilor, dispariția lor a fost raportata in aproape același interval de timp. Iata ce se știe despre cele doua femei!

- Carabinierii investigheaza o posibila dubla crima intr-o comuna din Italia, dupa ce doua femei au fost gasite moarte, in aceasta dimineata, in case relativ apropiate una de cealalta. Potrivit publicatiei La Repubblica, cele doua victime sunt romance, iar una dintre ipotezele luate in calcul de anchetatori…

- Caz șocant intr-o localitate din Botoșani! O mama in varsta de 47 de ani și fiica ei in varsta de doar 14 ani au fost gasite moarte intr-o casa parasita din comuna Manoleasa. Principalul suspect este sotul femeii. Iata cum s-a intamplat totul, dar și ce descoperire au facut polițiștii care se ocupa…