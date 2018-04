Stiri pe aceeasi tema

- Inregistrari video si fotografii realizate de politia americana in locuinta lui Prince din Minneapolis, dupa ce acesta a fost descoperit decedat, pe 21 aprilie 2016, au fost facute publice, dupa ce procuratura a anuntat ca nicio persoana nu va fi pusa sub acuzare pentru moartea acestuia.

- Procuratura din Minneapolis, SUA, ar putea redeschide ancheta asupra mortii cantaretului american Prince, iar o decizie in acest sens ar putea fi luata "in viitorul apropiat". Procurorul sef a declarat ca examineaza rapoartele incheiate in timpul anchetei initiale asupra mortii lui Prince si ca va lua…

- Prima victorie Philadelphia Eagles in Super Bowl a declanșat fiesta pe strazile din Philadelphia, dar petrecerile au degenerat in incidente in urma carora a fost nevoie de intervenția pompierilor și a poliției, scrie Reuters. Fanii echipei din Philadelphia au patrecut in baruri și au ieșit pe strazi…

- Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince, duminica, in pauza finalei Ligii americane de fotbal profesionist (NFL) Super Bowl, care a avut loc la Minneapolis, orasul in care Prince a trait cea mai lunga perioada. "Minneapolis, asta este pentru tine!", a fost mesajul artistului in fața a mii de…