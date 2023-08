Omagierea Eroilor Neamului de pe Valea Oituzului

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o solemna ceremonie desfașurata astazi, 15 august 2023, la Cimitirul Eroilor din comuna Oituz, Baza 95 Aeriana și Muzica Militara a Garnizoanei Bacau au adus un tribut emoționant eroilor cazuți in Primul Razboi Mondial. Evenimentul, denumit “Memoria Oituzului 2023,” a unit reprezentanți ai diferitelor…

- evenimentul a deschis suita de manifestari „Zilele orașului Comanești 2023”, organizata in perioada 4-8 august „Zilele orașului Comanești 2023”, manifestare organizata de Primarie, a debutat in acest an cu un ceremonialul religios de comemorare a ostașilor cazuți in cele doua Razboaie Mondiale. Evenimentul…

- Astazi, in cadrul Zilelor Orasului Comanești, a avut loc o emoționanta ceremonie de depunere de coroane de flori in Cimitirul Internațional al Eroilor din Comanești. In acest loc sacru odihnesc militari cazuți in Primul Razboi Mondial, reprezentand diverse naționalitați, inclusiv romani, maghiari, germani,…

- „Zilele orașului Comanești 2023” vor debuta vineri, 4 august, cu un ceremonial religios inchinat Eroilor Neamului, cu depuneri de coroane de flori la Cimitirul Internațional al Eroilor din orașul de pe Trotuș. In toate zilele manifestarilor vor avea loc spectacole artistice și intreceri sportive organizate…

- Intr-o solemna ceremonie desfașurata in incinta Paraclisului „Sf. Pantelimon” din Moinești, Inaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim a savarșit Sfințirea pietrei comemorative in memoria doctorilor Spitalului Moinești care au trecut la Domnul. Inițiativa de a instala aceasta piatra comemorativa a aparținut…

- Mihai Tirnoveanu, reprezentant al organizației Calea Neamului, a emis o declarație in legatura cu Cimitirul Internațional al Eroilor Valea Uzului. Potrivit acestuia, sambata, ora 14, in Valea Uzului, vor fi amplasate 150 de Cruci in memoria Eroilor Armatei Romane. Tirnoveanu a avertizat ca nu va accepta…

- Monumentele eroilor romani din cimitirul Valea Uzului au fost demolate azi-noapte de echipe ale Primariei Darmanești, dupa ce, acum cateva luni, Justiția a decis ca ar fi fost amplasate ilegal. Amplasarea monumentelor și amenajarea mormintelor eroilor romani cazuți in Primul Razboi Mondial a generat…

- Numele lui Petre Vlase va ramane mereu și pentru totdeauna in memoria și amintirea bacauanilor, a celor care au iubit și iubesc folclorul, muzica și dansurile populare, tradițiile și obiceiurile stramoșești. Se implinesc 50 de ani de cand a luat ființa Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, condus, ca manager…