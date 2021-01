Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat ca nu mai putem avea in Romania soluții de anii ’50 – ’60 și, prin urmare, legatura intre București și Targoviște „merita un drum...

- Tudor Ciuhodaru, medicul UPU Iasi, a declarat in aceasta dimineata, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS, ca informatia legata de aparitia unei noi mutatii a coronavirusului este "oficiala" si sunt 10 lucruri pe care trebuie sa le stim legate de aceasta. In primul rand, atrage atentia medicul,…

- Ambasadorul SUA a apreciat ca anul acesta s-au facut pași importanți in lupta impotriva corupției, dar aceasta trebuie sa continue. Despre ”baronii roșii”, oficialul american a spus ca aceștia trebuie inlaturați definitiv de la conducerea țarii. ”Ce s-a inceput acum 31 de ani trebuie sa se termine.…

- Cunoscuta soprana Felicia Filip este invitata Danielei Zeca-Buzura la „Mic dejun cu un campion” in ediția de sambata, 21 noiembrie. A cucerit scenele din Londra, Viena, Barcelona, Toronto și Opera Regala din Wallonie, Bruxelles iar la debutul sau presa occidentala a numit-o „noua regina a Traviatei”.…

- Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente amplasate in blocuri de locuit din Romania sunt modernizate energetic prin izolare termica, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050, publicat in dezbatere de Ministerul…

- Romanii au continuat sa rezerve bilete de avion in ultima perioada, iar destinatiile cele mai solicitate raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta, reiese dintr-o analiza realizata de o agentie de turism online din Romania, potrivit Agerpres. Conform datelor privind traficul de pe website-ul…

- La cinci ani de la tragedia din clubul Colectiv, in urma careia au murit 64 de persoane, Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, se declara dezamagit ca nu exista inca o decizie definitiva in justitie, ca nu a fost construit un centru pentru mari arsi si ca nu exista o lege care sa reglementeze…

- Mihnea Costoiu a vorbit, joi, in cadrul unei conferinte de presa, despre programul de guvernare al PSD pentru educatie. "Un nou program pe care-l propunem este TVR educational, daca imi este permis sa spun un Netflix educational, propus elevilor si parintilor pentru ca in acest moment tinerii…