- Borussia Dortmund s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o spectaculos pe Atletico Madrid cu scorul de 4-2 (2-0), marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a sferturilor de finala. Paris Saint-Germain a avansat in semifinale dupa ce a caștigat pe terenul lui…

- PSG a reușit calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a caștigat confruntarea cu FC Barcelona la scorul de 4-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala

- Norvegianul Casper Ruud, locul 10 in ierarhia tenisului masculin, l-a invins vineri pe francezul Ugo Humbert, locul 15 ATP, in trei seturi, 6-3, 4-6, 6-1, si-l va avea adversar pe liderul mondial, sarbul Novak Djokovic, in semifinalele turneului ATP Masters 1.

- Echipa greaca Olympiacos Pireu a dispus joi seara, in deplasare, scor 6-1, de formatia israeliana Maccabi Tel Aviv. Olympiacos s-a calificat in sferturi, informeaza news.ro. Invinsi cu 4-1 acasa, la Atena, grecii s-au revansat la Backa Topola, acolo unde Maccabi Tel Aviv a fost gazda pentru meciul…

- Doua jucatoare de tenis din China, Wang Xiyu si Yuan Yue, s-au calificat in semifinalele turneului WTA 250 de la Austin (Statele Unite), dotat cu premii totale in valoare de 267.082 de dolari.Wang Xiyu, favorita numarul 6, a profitat de abandonul americancei Daniella Collins, adversara sa…

- Tenisul de masa constantean continua sa straluceasca. Daca pana in prezent sportivele de la malul marii au avut performante mai bune sau mai putin bune, iata ca acum acestea au dovedit, inca odata daca mai era nevoie, ca se lupta de la egal la egal cu cele mai valoroase tenismene din lume.Dupa ce saptamana…

- Fortuna Dusseldorf s-a calificat in semifinalele Cupei Germaniei, dupa 28 de aniEchipa Fortuna Dusseldorf s-a calificat in semifinalele Cupei Germaniei la fotbal, pentru prima oara dupa 28 de ani, gratie victoriei cu 4-3 la loviturile de departajare inregistrate pe terenul formatiei St Pauli, intr-o…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (locul 12 ATP), la capatul unui meci care a durat trei ore si 45 de minute, marti, la Melbourne Park. „Nole” a acces…