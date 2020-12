Stiri pe aceeasi tema

- OLX Group a achiziționat Kiwi Finance, tranzactia fiind aprobata de Consiliului Concurentei. Cel mai mare broker de credite din Romania va intra in portofoliului local al Grupului, din care fac deja parte OLX, Storia.ro si Autovit.ro. „Suntem bucurosi sa anuntam ca tranzactia a fost incheiata cu succes…

- Romani ar fi trebuit sa aiba, in anul 2020, 11355 de kilometri de autostrada, daca promisiunile din ultimii 10 ani ale politicienilor ar fi fost respectate. Din pacate, in prezent avem puțin peste 800 de kilometri de autostrada, ceea ce reprezinta nici 10 % din cat s-a promis. La peste 100 de ani…

- OLX Global BV, prezent în România pe piața de anunțuri online prin intermediul platformelor „olx.ro”, „autovit.ro” și „storia.ro”, intenționeaza sa preia societatea Kiwi Finance, care desfașoara în principal activitați de intermediere credite, a…

- Tranzacția prin care RCS&RDS a preluat dreptul de a opera rețelele de comunicații electronice aparținând companiilor Digital Cable Systems (DCS), AKTA Telecom si ATTP Telecommunications a început sa se vada în creșterea veniturilor grupului DIGI, deținut de miliardarul oradean…

- Tranzacția prin care fondul suedez de investiții vinde participația majoritara pe care o are, de 13 ani, in capitalul KIWI Finance, broker de credite lider al pieței din Romania, ar urma sa fie incheiata pana la finalul anului, dupa acordul Consiliului Concurenței. Odata cu obținerea acestui acord,…

- OLX Group, prezent in Romania cu brandurile Olx, Storia si Autovit.ro, intentioneaza sa cumpere brokerul de credite Kiwi Finance, aflat in prezent in portofoliul fondului de investitii suedez Oresa, anunța MEDIAFAX.Kiwi Finance a fondat de catre Anca Bidian in 2003, iar in 2007 Oresa a achizitionat…

- Tipul materialului: Comunicat de presaTitlul proiectului: Modernizarea activitatii firmei CSB Consulting S.R.L prin achizitie de echipamente Numele beneficiarului: CSB Consulting S.R.LObiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: Obiectivul general al proiectului este cresterea productivitatii…

- Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) considera ca economia țarii nu poate susține creșterea cu 40% a pensiilor, dupa ce parlamentarii au adoptat masura majorarii pensiilor. „CDR subliniaza ca economia țarii nu poate susține creșterea cu 40% a cheltuielilor cu pensiile, in condițiile evoluției…