Olt: Şofer băut, urmărit de polițiști timp de o oră, prin mai multe localități Un sofer baut care circula cu viteza mare in localitatea Osica de Sus a fost urmarit de politisti timp de peste o ora, prin mai multe localitati. Polițiștii au reusit sa-l opreasca abia cand a ajuns in orasul Bals, au informat, joi, reprezentantii IPJ Olt. Barbatul conducea miercuri seara, la ora 21.20, cu 125 km/ora in comuna Osica de Sus, pe DN 64, pe un sector de drum cu limita maxima de viteza de 50 km. Autovehiculul a fost inregistrat de aparatul radar, iar politistii au semnalizat soferului sa opreasca. „Intrucat conducatorul autoturismului nu s-a supus masurii, politistii au procedat la… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

