- Fermierii din judetul Olt au finalizat in aceasta saptamana recoltarea orzului, obtinand o productie medie la hectar de 4.700 de kilograme, mai scazuta fata de anul trecut, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ), Gabriela Andronie. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Circa 26 de hectare de grau au ars, duminica, in comuna Campineanca, in urma unui incendiu cauzat de incendierea vegetatiei uscate, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „Pompierii au intervenit, duminica dupa-amiaza, la un incendiu care a cuprins un lan de grau pe raza comunei…

- Campania de recoltat la paioase a inceput deja in județul Olt, iar producțiile obținute sunt inferioare celor de anul trecut, potrivit primelor date comunicate de Directia Agricola Judeteana (DAJ). Aceeași situație este și la grau, fiind așteptate recolte ceva mai mici, din cauza secetei. „A inceput…

- Producția medie la hectar la principalele culturi ar putea inregistra in acest an o reducere intre 10% și 15% din cauza secetei cu care se confrunta Romania inca de la inceputul acestui an, potrivit estimarilor Asociației Fermierilor din Romania (AFR). „Prognoza europeana pentru producțiile agricole…

- Prețul tomatelor a scazut undeva la jumatate la producatorii din județul Olt, odata cu majorarea ofertei. La acest moment, exista peste 500 de fermieri din judetul Olt inscrisi in programul „Tomata” care recolteaza și livreaza tomate pe piața, potrivit presedintelui Sindicatului Producatorilor Agricoli…

- CARAȘ-SEVERIN – Vedetele cerealelor au inregistrat, anul trecut, la nivel național, producții record, județul nostru situandu-se intre cele cu o producție peste medie pe țara! Deputatul social-democrat Silviu Hurduzeu remarca, la nivel național, faptul ca „producțiile record de anul trecut, de peste…

- Un numar de 33 de fermieri din judet s-au inscris pana in prezent in programul de sustinere a productiei de usturoi, ei avand o suprafata cultivata de 36 de hectare, potrivit directorului Directiei Agricole Judetene (DAJ) Olt, Gabriela Andronie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Asociatia Fermierilor din Romania (AFR) susține ca productia medie la hectar la principale culturi ar putea inregistra in acest an o reducere intre 10% si 15%, din cauza secetei cu care se confrunta Romania inca de la inceputul acestui an. Daca in continuare preciptațiile vor fi reduse, va fi și mai…