Olt: O tânără a fost salvată de la înec de un poliţist Polițiștii din Corabia au salvat o tanara care a vrut sa comita o fapta de suicid. Fata a s-a aruncat in apele din zona Portului Turistic Corabia, insa, autoritațile au reușit sa o salveze. „La data de 20 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Corabia au fost sesizați despre faptul ca o tanara de 22 de ani, din comuna Brastavațu, intenționeaza sa se sinucida. Avand in vedere aspectele sesizate, polițiștii Poliției Orașului Corabia și ai Secției nr. 10 Poliție Rurala Vișina au format o echipa și au demarat procedurile de cautare a tinerei. In urma activitaților desfașurate, polițiștii… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

