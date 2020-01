Olt: O femeie gravidă a fost reţinută după ce l-ar fi înjunghiat mortal pe partenerul său O femeie gravida in varsta de 29 de ani a fost retinuta marti seara de procurori de la Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, ea fiind acuzata ca si-ar fi omorat partenerul, pe care l-ar fi lovit cu un cutit atunci cand se certau, potrivit unor surse judiciare. Dupa primele cercetari si dupa audierea femeii gravide, a reiesit ca tanara, din comuna Vulpeni, l-ar fi lovit pe concubinul sau cu un cutit, de doua ori, in timp ce se certau pentru ca barbatul ar fi vrut sa mearga seara la o petrecere, iar femeia nu a fost de acord. Tanara le-ar fi spus procurorilor ca pe fondul discutiei privind plecarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

