OLT: Nou-născutul abandonat într-o casă părăsită, la Terapie Intensivă: „Deshidratat, în stare septică“ Copilul nascut cu o saptamana in urma intr-o localitate olteana și abandonat de mama, doua zile mai tarziu, intr-o casa parasita, este in stare grava al spital. Bebelușul abandonat de mama intr-o casa din localitatea Morunglav, județul Olt, și gasit de un localnic, a ajuns vineri-seara la Spitalul Clinic Județean de Urgența Craiova. Medicii din Slatina s-au luptat timp de cateva ore pentru a-l stabiliza, nou-nascutul fiind preluat in stare hipotermica (temperatura corpului era de 32 grade Celsius) și prezentand mai multe dezechilibre. Pentru ca existau semnele unor degeraturi la nivelul membrelor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

