Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Steer, cunoscuta pentru opiniile sale controversate, a declarat recent ca se va retrage din viața publica. Ea menționeaza ca exprimarea opiniilor sale a avut un impact negativ asupra ei și acum dorește sa se concentreze pe alte aspecte ale vieții. Ea a scris: „Daca in ultimii 8 ani, postarile…

- Olivia Steer, celebra pentru opiniile sale care au generat controverse in ultimii ani, a anunțat ca se va retrage din viața publica. Ea susține ca opiniile pe care le-a exprimat i-au provocat mult rau și de acum va prefera sa se concentreze pe alte lucruri.„Daca in ultimii 8, v-am fost de folos cu…

- Tragedia de la Ferma Dacilor a indurerat o tara intreaga. Opt suflete s au stins intr o clipa, lasand familiile indoliate. Baiatul care a fost salvat de mama sa din flacarile uriase si a pierdut in incendiu tatal, fratele mai mic si fratele geaman. Adolescentul a transmis un mesaj impresionant pe pagina…

- Singura fiica a soților Ceaușescu, supranumita „Prințesa Epocii de Aur” , a murit la 20 noiembrie 2006, rapusa de o boala cumplita. Zoia Ceaușescu, care s-a stins din viața la doar 57 de ani, a avut o viața zbuciumata.

- In ultima perioada Celine Dion a stat ascunsa de luminile reflctoarelor din cauza problemelor de sanatate pe care le are. Artista a primit un diagnostic teribil, medicii spunandu-i ca sufera de o afecțiune fara remediu. Totuși, dupa trei ani de absența, cantareața a reaparut in public in cadrul unui…

- Cați copii au Andi Moisescu și Olivia Steer. Cele doua vedete nu au nevoie de niciun fel de prezentare, avand in vedere faptul ca formeaza unul dintre cele mai longevive și solide cupluri de vedete din showbizul autohton. Ambii se bucura de notorietate și de o familie frumoasa, alaturi de cei doi copii…

- Cristina Cioran și Alex Dobrescu au pus punct relaiei lor, la scurt timp dupa ce au devenit parinti. Chiar daca și-au spus cuvinte grele, in cele din urma aceștia au ajuns la sentimente mai bune. Acum, Alex vrea sa o recucereasca pe Cristina, așa ca face tot ce ii sta in putere pentru ca aceasta sa…