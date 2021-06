Stiri pe aceeasi tema

- Olivia Addams ajunge sa fie No.1 in Polonia! Piesa ”Stranger” urca direct pe prima poziție in Top 200 Shazam Polonia și incepe sa iși faca, din ce in ce mai mult, simțita prezența in playlist-urile radiourilor din Rusia, Polonia și Ucraina. Succesul avut cu piesa ”Are We There”, locul #2 in Airplay…

- Consilierul pentru securitate naționala al președintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a discutat cu consilierul cancelarului german Angela Merkel pentru politica externa, Jan Hecker, despre Rusia, Ucraina și Iran, a declarat Casa Alba. Dupa cum s-a menționat in declarația de la Casa Alba, Sullivan…

- La un eventual consiliu NATO-Rusia, situatia din Ucraina este primul subiect ce ar fi discutat, a declarat, luni, Mircea Geoana, adjunctul secretarului general al NATO, adaugand ca in urma cu cateva zile a facut o propunere pentru o asemenea reuniune partii ruse, care a refuzat, potrivit agerpres.ro.…

- Presedintele rus Vladimir Putin ameninta ca Rusia va ”reactiona” in urma lansarii unor proceduri judiciare, in Ucraina, impotriva unui influent deputat si magnat, considerat unul dintre apropiatii sai, Viktor Medvedciuk, plasat in arest la domiciliu, relateaza AFP, informeaza News.ro. ”Avand…

- Incep inscrierile pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cel mai amplu program dedicat industrieila Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Ajunsa la cea de-a opta ediție, platforma internaționala de co-producții TPS este dedicata proiectelor semnate de cineaști aflați…

- Rusia ar putea interveni in apararea separatiștilor pro-ruși din regiunile Donbas și Lugansk din estul Ucrainei, daca va fi cazul, spune un oficial de la Kremlin, in contextul in care Rusia și-a accentuat prezența militara in apropiere de frontiera ucraineana.

- 0,4 milioane mc de gaze intra, astazi, din Republica Moldova in Romania, un lucru care nu s-a mai intamplat vreodata, arata datele interactive Transgaz . Nici nu avea cum sa se intample pana anul trecut, pentru țara noastra nu avea o conexiune cu adevarat funcționala cu vecini, deși țeava fusese trecuta…