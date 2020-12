Stiri pe aceeasi tema

- Renumitul cineast american Oliver Stone a dezvaluit intr-un interviu acordat la Moscova pentru televiziunea publica din Rusia ca a fost inoculat impotriva noului coronavirus cu un vaccin rusesc, informeaza DPA. Oliver Stone a fost injectat cu prima dintre cele doua doze ale vaccinului in urma cu cateva…

- Regizorul american Oliver Stone, aflat in vizita in Rusia, a anunțat ca a primit vaccinul anti-Covid Sputnik V dezvoltat de cercetatorii ruși in pofida faptului ca nu intra in categoria de varsta acoperita de programul de vaccinare din Rusia, relateaza Moscow Times, citata de hotnews . Rusia a lansat…

- Turcia nu ar mai dori sa achizitioneze vaccinul rusesc împotriva COVID-19, întrucât ar considera ca dezvoltarea acestuia nu ar fi fost conforma "bunelor practici", potrivit unei declaratii atribuite de unele publicații turce ministrului sanatatii Fahrettin Koca, scrie Reuters,…

- Vaccinul anti-Covid denumit „Sputnik V” dezvoltat de Rusia va costa mai puțin de 10 dolari, a anunțat țara condusa de Vladimir Putin. Vaccinul Sputnik V a demonstrat o eficienta de peste 95% la 42 de zile dupa administrarea primei doze si va costa mai putin de 10 dolari, au anuntat marti Centrul de…

- Vaccinul rusesc Sputnik V a demonstrat o eficienta de peste 95% la 42 de zile dupa administrarea primei doze si va costa mai putin de 10 dolari, au anuntat marti Centrul de cercetare Gamaleia din Moscova si Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR) intr-un comunicat comun, citat de EFE. Potrivit…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anuntat duminica o intelegere intre guvernul sau si Moscova pentru achizitionarea a 10 milioane de vaccinuri rusesti Sputnik-V, relateaza AFP. "Am garantat peste 10 milioane de vaccinuri pentru primul trimestru al anului viitor (...) Venezuela…

- Unu din sapte voluntari inscrisi pentru testarea vaccinului rusesc impotriva COVID 19 s a plans ca are efecte secundare, precum stari de slabiciune si dureri musculare, a anuntat ministrul sanatatii de la Moscova, relateaza The Moscow Times, potrivit Romania TV.Rusia a raportat 6.148 de noi cazuri de…

- CHIȘINAU, 17 sept — Sputnik. Pachetul de documente pentru desfașurarea testarilor clinice ale vaccinului rusesc impotriva coronavirusului a ajuns in Belarus, informeaza agenția RIA Novosti cu referire la serviciul de presa al Ministerului rus al Sanatații. РФПИ и Центр имени ГамалеиDupa vaccinul…